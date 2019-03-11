Burhaniye'de Kırsal Mahallelere 75 Mobese Kamera Takıldı
22 dakika önce
Burhaniye Belediyesi 5 yıllık hizmet programı dahilinde ilçede 75 ayrı noktaya mobese kamerası taktırdı.
Burhaniye Belediyesi
5 yıllık hizmet programı dahilinde ilçede 75 ayrı noktaya mobese kamerası taktırdı.
Kameralar, İlçe Jandarma Komutanlığı denetimine verilirken, kent daha güvenli hale getirildi.75 ayrı bölgeye konuşlandırılan mobese kameraları sayesinde Burhaniye'de kuş uçurulmadığını belirten Belediye Başkanı Necdet Uysal
, halkın güvenliğinin her şeyden önde geldiğini bildirdi. Başkan Uysal, "Vatandaşımız huzursuz olursa bizde huzursuz oluruz. Bu nedenle Belediye olarak, 70 bin lira harcayarak mobese kamerasını ilçe jandarma komutanlığımız denetiminde hizmete soktuk. 75 mobese kamerası sayesinde ilçemiz daha güvenli hale geldi. Kırsal mahallelerimizde olan hırsızlığın önüne geçebilmek amacıyla mahallelerin girişlerine kameralar yerleştirdik. Ayrıca, mobese kameraları belediyemizin tüm hizmet binaları, sosyal tesislerimiz, kültür merkezlerimiz ve yat limanımızın da aralarında bulunduğu önemli yerlere konuldu" dedi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:13 Kaynak: İHA
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