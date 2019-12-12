Burhaniye'de kış lastiği denetimi - Son Dakika
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Burhaniye'de kış lastiği denetimi

6 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kış lastiği denetimleri başladı.

Burhaniye'de kış lastiği denetimi, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kış lastiği denetimleri başladı. Yolcu ve eşya taşıyan araçlar üzerinde denetim yapan ekipler, konu ile ilgili olarak yüzlerce broşür dağıttı.


Trafik Büro Amiri Özgül Reçel öncülüğündeki ekipler 1 Aralıkta başlayan kış lastiği uygulaması konusundaki denetimlerini sıklaştırdı. 1 Aralıkta başlayan kış lastiği uygulamasının 1 Nisanda sona ereceğini anlatan ekipler, kış lastiği denetimlerinin devam edeceğini açıkladı. Denetim yapan ekipler yüzlerce broşür dağıttı. Denetimlerin artırılması duyarlı vatandaşları sevindirdi. - BALIKESİR

Balıkesir, Burhaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:15 Kaynak: İHA
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