Burhaniye'de kış ortasında termometreler 19'u gösterdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burhaniye'de kış ortasında termometreler 19'u gösterdi - Son Dakika

Burhaniye'de kış ortasında termometreler 19'u gösterdi

6 saat önce

Burhaniye ilçesinde, geçtiğimiz haftalarda eksilere düşen hava sıcaklığı 2-3 günden bu yana önemli ölçüde artarken, vatandaşlar parkları doldurdu.

Burhaniye'de kış ortasında termometreler 19'u gösterdi, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, geçtiğimiz haftalarda eksilere düşen hava sıcaklığı 2-3 günden bu yana önemli ölçüde artarken, vatandaşlar parkları doldurdu. Termometreler 18-19 dereceleri gösterirken, adeta bahar havası yaşanmayı başladı.


Burhaniye'de yaşanan soğuk havalardan sonra 2-3 günden beri adeta bahar havası yaşanmaya başlandı. Havaların ısınması vatandaşları sokaklara ve parklara döktü. Özellikle çocuklar parkları doldururken, gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Soğuk günler yaşadıklarını anlatan Ferhat Aysun, "Bu sene geçmiş yıllara göre bayağı soğuklar yaşadık. Ancak, 2-3 gündür hava çok güzel. Adeta bahar havası yaşıyoruz. Bizde kendimizi parklara sokaklara attık" dedi. . Sömestr tatilinde olduklarını anlatan Lise öğrencisi Kamil Aysun da," 15 günlük tatildeyiz. Soğuk havalarda evden çıkamamıştık. Havalar iyileşince kendimizi parklara attık. Hava sıcaklığı 18-19 dereceye çıktı. Mutluyuz" dedi. Emekli İtfaiye Müdürü İdris Altay ise, "Geçtiğimiz haftalarda sıcaklıklar eksilerdeydi. Bu günlerde ise çok iyi. Şu anda 18-19 dereceleri gördük. Doğuda kış yaşanırken biz burada baharı yaşıyoruz." dedi. Berber Hasan Özavcı da,"Hava çok güzel. Yakıt sorunumuz azaldı. Dükkanın kapılarını açtık. Böyle bir havayı uzun süredir yaşamamıştık," dedi. - BALIKESİR

Burhaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:17 Kaynak: İHA
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