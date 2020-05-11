Burhaniye'de köpeklere bahar aşısı yapıldı - Son Dakika

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde köpeklere iç ve dış parazitlere karşı ilaç uygulamasına başlandı.

Burhaniye'de bahar aylarının gelmesiyle birlikte köpeklerde iç ve dış parazitlere karşı ilaç ve aşı uygulamasına başlandı. Köpeklere yılda bir kez de kuduz aşısı yapılması gerektiğini belirten Veteriner Hekimi Samet Barış Çelik, "Şu günlerde iç ve dış parazitlere karşı ilaç uygulaması yapıyoruz. Bu uygulama sayesinde köpeklere bit, pire ve kene gelmez. Hem de insanlarda kist yapan parazitlerin gelişmesi de önlenmiş olur. Dış parazitlere karşı ayda bir, iç parazitlere karşı ise üç ayda bir uygulama yapılması gerekir. Ayrıca köpeklere yılda bir kuduz aşısı yapılması gerekiyor" dedi.