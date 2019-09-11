Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de kreş ve gündüz bakımevi projesi
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Burhaniye'de kreş ve gündüz bakımevi projesi

1 saat önce

Burhaniye Belediyesi, sosyal sorumluluk projelerinden biri olan ilçede çalışan anne ve babaların çocuklarını bırakabileceği kreş ve gündüz bakımevi yaptıracak.

Burhaniye'de kreş ve gündüz bakımevi projesi, System.String[]

Burhaniye Belediyesi, sosyal sorumluluk projelerinden biri olan ilçede çalışan anne ve babaların çocuklarını bırakabileceği kreş ve gündüz bakımevi yaptıracak.

Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile bağışçı Nur Çakıroğlu Albak arasında imzalanan protokolle gündüz bakımevinin inşaatına başlanacak.

Deveciler, protokolün imza töreninde yaptığı açıklamada, sosyal belediyeciliğin önemli bir adımını daha attıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Hizmete geçireceğimiz bu proje ile tek maaşlı ailelere destek olacağız. Annelerimizin çocuklarını güvenle kreşimize bırakarak, çalışıp ailelerine katkı sunmasını sağlayacağız. Eğitimin temeli olan bu yuvamızda yetişen çocuklarımız hem güvenli bir ortamda eğitim alacak hem de yaşıtlarıyla eğlenme ve sosyalleşme imkanı bulacak."

Eski Burhaniye Belediye Başkanı Ferit Çakıroğlu'nun kızı Nur Çakıroğlu Albak'ın maliyetini üstlendiği kreş ve gündüz bakımevinin, Bahçelievler Mahallesi'nde 2020 yılının ortasında hizmete açılması planlanıyor.

Mülkiyeti Burhaniye Belediyesine ait yaklaşık bin 500 metrekare alanda kurulacak ve yaklaşık 500 metrekare olacak tesis, 3-5 yaş grubu 100 çocuk kapasiteli olacak.

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Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:30 Kaynak: AA
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