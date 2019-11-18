Burhaniye'de küçük sırıkçı ilgi odağı oldu

Burhaniye ilçesinde, zeytin hasadı bütün hızıyla devam ederken, zeytin bahçelerinde her yaştan kadın ve erkek işçi de görev yapıyor. İlkokul öğrencisi İbrahim Ekşi de, dedesi ile birlikte gittiği zeytinlikte büyüklerle birlikte zeytin hasadı yaptı.



Edremit körfezinde zeytin hasadı devam ederken, çevre ilçe ve köylerden gelen binlerce vatandaş da geçici de olsa iş sahibi oldu. İlçeye bağlı kırsal mahallelerde çok sayıda vatandaş zeytin hasadı yapıyor. Yunus Mahallesinde oturan Sekiz Eylül İlkokulu 2-C sınıfı öğrencisi İbrahim Ekşi, dedesi İbrahim Ekşi ile gittiği zeytinlikte büyüklerle birlikte sırık vurdu. Zeytini çok sevdiğini anlatan İbrahim Ekşi, "Okuldan arta kalan zamanlarımda dedemle birlikte zeytin bahçesine geliyorum. Ben de büyükler gibi küçük bir sırıkla zeytin silkeliyorum" dedi.



Dede Ekşi de, "Torumun benimle birlikte zeytinliğe geliyor. Burada da boş durmuyor. Büyüklerden özenip sırık vurmaya çalışıyor" diye konuştu. - BALIKESİR