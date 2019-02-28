Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de Kültür ve Sanat Derneği'ne Yeni Başkan

Burhaniye'de Kültür ve Sanat Derneği'ne Yeni Başkan

2 saat önce

Burhaniye ilçesinde, Ali Özcan tarafından kurulan Kültür ve Sanat Derneğine Levent Avcu başkan oldu.

Burhaniye'de Kültür ve Sanat Derneği'ne Yeni Başkan, System.String[]
Burhaniye ilçesinde, Ali Özcan tarafından kurulan Kültür ve Sanat Derneğine Levent Avcu başkan oldu. Genel kurulda Özcan aday olmazken, tek liste ile gidilen seçimde 53 yaşındaki Levent Avcu, Kültür ve Sanat Derneğinin yeni başkanı oldu.

Derneğin Türk Halk Müziği Korosunda görev yapan Levent Avcu, görevine başlarken, Kurucu Başkan Ali Özcan'a teşekkür etti. Müziği çok sevdiğini anlatan Avcu, "Derneğimiz 25 yıl önce kuruldu. Ali Ağabey bu güne kadar getirdi. Şimdi ise görevi bize devretti. Bu güne kadar olduğu gibi hep birlikte çalışacağız. Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği korolarının yanı sıra çocuk koroları da oluşturmak istiyoruz. Enstrüman kursları açmak istiyoruz. Korolarımızda daha çok insan görmek istiyoruz. Bunun için yetenekli vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:28 Kaynak: İHA

Ali Özcan, Burhaniye, Yenikadinda Gösterme, Yaşam
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