Burhaniye'de kümes yangını - Son Dakika

Burhaniye ilçesinde, tavuk kümesinde çıkan yangını itfaiye söndürdü. Yangın, kırsal Börezli mahallesinde Kovalık mevkiindeki Muharrem Demir'e ait kümeste meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Börezli mahallesinde Muharrem Demir'e ait kümeste yangın çıktı. . İhbar üzerine yangın yerine giden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında, itfaiyenin zamanında müdahalesi kümesteki tavukların zarar görmesini önledi. - BALIKESİR
- Kaynak: İHA
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