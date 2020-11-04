Burhaniye'de kümes yangını - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Börezli mahallesinde Muharrem Demir'e ait kümeste yangın çıktı. . İhbar üzerine yangın yerine giden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında, itfaiyenin zamanında müdahalesi kümesteki tavukların zarar görmesini önledi. - BALIKESİR

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