Burhaniye'de kural tanımaz sürücülere ceza yağdı
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, sezonun en yoğun günleri yaşanırken, trafik ekipleri de caddelerdeki araç trafiğini rahatlatmak için yoğun bir çalışma içine girdi.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:19 Kaynak: İHA
'in Burhaniye
ilçesinde, sezonun en yoğun günleri yaşanırken, trafik ekipleri de caddelerdeki araç trafiğini rahatlatmak için yoğun bir çalışma içine girdi. Trafik Büro Amirliği bünyesindeki ekipler sürücüleri gün boyu uyardı.
Burhaniye'de, sezonun en yoğun günleri yaşanırken, özellikle ilçe pazarının kurulduğu pazartesi günleri yaşanan trafik tıkanıklığı da trafik ekiplerini harekete geçirdi. Gün boyu anonslar yapan ekipler, sürücüleri kurallara uymaya çağırdı. Kavşaklar ve engelli geçişlerine araç bırakılmamasını isteyen ekipler, kurallara uymayan çok sayıdaki sürücüye ceza yazdı. En kalabalık günlerini yaşayan Burhaniye'nin sakinleri, kural ihlali yapan sürücülere göz açtırmadıkları için teşekkür etti. - BALIKESİR
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