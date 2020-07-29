Burhaniye'de kurban satış ve kesim yerleri hazır - Son Dakika

Burhaniye Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların sağlıklı ve düzenli koşullarda kurbanlık alıp kesimlerini yapabilmeleri için satış ve kesim alanlarını hazırladı. Burhaniye genelinde belediyeye ait bir kurban satış yeri oluşturulurken, vatandaşların kurbanlarını kesmesi için ilçede 7 farklı kesim alanı belirlendi

Bu sene 31 Temmuz'da başlayıp 3 Ağustos'ta sona erecek Kurban Bayramı için çalışmalarına ara vermeden devam eden Burhaniye Belediyesi, ilçe genelinde kurban kesim ve satış alanlarını belirledi. Belediye Memiş, Bahçelievler, Öğretmenler, Mahkeme, Cumhuriyet, Pelitköy ve Mahkeme mahallerinde belirlenen alanlarda vatandaşların kesim işlemlerini gerçekleştirebilmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı. Bu sene pandemiden dolayı sağlık ve hijyen tedbirlerinin üst safhada alındığı satış ve kesim yerlerinde Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bayram süresince kontrollerini gerçekleştirerek yol, park, cadde ve sokaklarda kurban kesimi gerçekleştirenlere cezai işlem uygulayacak. Ayrıca, Burhaniye Belediyesi Sağlık İşlerine bağlı veteriner hekimin yanı sıra İlçe Tarım Müdürlüğüne bağlı veterinerlerin de bayram süresince görev yapacağı kesim alanlarında, Belediye temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de periyodik olarak hijyen ve temizlik hizmetlerini yürütecek. Pandemi döneminde buruk bir bayram geçireceklerini ifade eden Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Bu bayram sevdiklerimizle mesafeli olarak yaşayacağımız bir bayram olacak ama gönüllerimiz beraberlik ruhuyla hep bir olacak. Burhaniyelilerin bu bayramı mümkün olduğunca duyarlı ve dikkatli yaşayacaklarını temenni ediyor, bu vesileyle tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - BALIKESİR