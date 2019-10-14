Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de kuyruksuz doğan köpek yavruları sahiplendirilecek
Son Dakika Yerel Burhaniye'de kuyruksuz doğan köpek yavruları sahiplendirilecek

Burhaniye'de kuyruksuz doğan köpek yavruları sahiplendirilecek

1 saat önce

Burhaniye'de kuyruksuz doğan köpek yavruları sahiplendirilecekBALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, cay ocağı çalıştıran Veysel Kaplan'ın sahiplendiği Cancan adlı köpeğin doğurduğu 6 yavrudan 2 adedi kuyruksuz. Kuyruksuz yavrular ilgi odağı olurken, Kaplan yavruları sahiplendirmek için çalışma başlattı.

Burhaniye'de kuyruksuz doğan köpek yavruları sahiplendirilecek

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, cay ocağı çalıştıran Veysel Kaplan'ın sahiplendiği Cancan adlı köpeğin doğurduğu 6 yavrudan 2 adedi kuyruksuz. Kuyruksuz yavrular ilgi odağı olurken, Kaplan yavruları sahiplendirmek için çalışma başlattı.

Pelitköyaltı mevkinde Çanakkale- İzmir Karayolu kenarında Çay ocağı çalıştıran Veysel Kaplan, işletmesine gelen yaralı köpeği tedavi ettirirken sahiplendi. Cancan adını verdiği köpek 6 yavru dünyaya getirirken, yavrulardan dişi olan 2 adedi de kuyruksuz doğdu. Kuyruksuz yavrular ilgi odağı olurken, bir aylık olan yavruları sahiplendirmek içinde çalışma başlatıldı. Hayvan severlerden ilgi beklediğini anlatan Veysel Kaplan, "Cancan köpeğimiz 6 yavru yaptı. Bunlardan dişi olan ikisinin kuyrukları yok. Kuyruksuz yavrular ilgi odağı oldu. bunları müşteriler de çok sevdi. Şu anda bir aylık olan yavruları 2 ay sonra sahiplendirme istiyorum. Kimseden para pul beklemiyorum. Yeterli iyi baksınlar. Ayrıca hayvan severlerden yem desteği bekliyorum. " dedi.

Burhaniye'de kuyruksuz doğan köpek yavruları sahiplendirilecek

Veysel Kaplan, Burhaniye, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Recep Sert, eşiyle birlikte cezaevini boyladı
Yarısı toprağa gömülü cesedi gören vatandaşlar, telefona sarıldı Son Dakika: Trump: Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 15:03:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de kuyruksuz doğan köpek yavruları sahiplendirilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]