Burhaniye'de kuyuya düşen köpekleri itfaiye kurtardı - Son Dakika

Burhaniye'de kuyuya düşen köpekleri itfaiye kurtardı
Burhaniye ilçesinde, kuyuya düşen iki köpeği itfaiye kurtardı.
Burhaniye ilçesinde, kuyuya düşen iki köpeği itfaiye kurtardı.
10 günden beri kayıp olan köpeklerini Devlet Hastanesi civarında 4 metre derinliğindeki kuyuda gören N.K, hayvanları kendi imkanlarıyla çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine giden Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği ekipleri, merdivenle kuyuya inerek köpekleri çıkarmayı başardı. Köpeklerini teslim alan N.K. itfaiye ekibine teşekkür etti. - BALIKESİR
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