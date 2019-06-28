Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de lavanta taçlar yok satıyor
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Burhaniye'de lavanta taçlar yok satıyor

29 dakika önce

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde (BAÇEM) Emine Şahin'in lavanta çiçeklerinden ördüğü taçlar ilgi gördü.

Burhaniye'de lavanta taçlar yok satıyor, System.String[]
Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde (BAÇEM) Emine Şahin'in lavanta çiçeklerinden ördüğü taçlar ilgi gördü. Taçların 25 liradan alıcı bulduğunu anlatan Şahin, lavanta taçların uyku sıkıntısı yaşayanlar için çok faydalı olduğun anlattı.

Burhaniye'de Çiftçi Eğitim Merkezinde üretilen yaklaşık 150 çeşit tıbbı ve aromatik bitki ilgi görürken, ilk kez hazırlanan lavanta taçlar da çok beğenildi. Lavantaların 3 yıl önce ekildiğini anlatan Emine Şahin, "Lavanta çiçeklerinden taç yapımına yeni başladık. Ziyarete gelen vatandaşlarımız taçları beğendi. Lavanta çiçeği uyku bozukluğu için çok faydalı. Bu tacı yatak odasına asan insan uyku zorluğu yaşamaz. Ben bunları örerken uyumamak için kendimi zor tutuyorum. Tanesini 25 liradan satıyoruz" dedi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:38 Kaynak: İHA
Balıkesir, Burhaniye, Güncel
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