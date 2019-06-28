Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de lavanta umut oldu
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Burhaniye'de lavanta umut oldu

22 dakika önce

Burhaniye ilçesinde, Büyükşehir Belediyesine ait Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde (Baçem) tıbbı ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursları verilirken, genç üreticilere umut oldu.

Burhaniye'de lavanta umut oldu, System.String[]
Burhaniye ilçesinde, Büyükşehir Belediyesine ait Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde (Baçem) tıbbı ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursları verilirken, genç üreticilere umut oldu. Lavanta tarlasında fotoğraf çektiren Şule Saray ve Nurcan Soyulcuoğlu, şifalı bitkileri üretmek istediklerini söylediler.

İlçeye bağlı Börezli Mahallesinde bulunan Çiftçi Eğitim Merkezi'nde düzenlenen kurslara Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar katılırken, tıbbi ve aromatik bitki üretimi de yaygınlaştı. Şenliğe katılmak için gelen Şule Saray ve Nurcan Soyulcuoğlu, bitkileri incelerken lavanta bahçesinde de hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayvalık'ta lavanta üretimine başladığını anlatan Nurcan Soyulcuoğlu, "Ben burada kurslara katılmıştım. Şu anda Ayvalık'ta lavanta üretimi yapıyorum. Burada da hatıra fotoğrafı çektirdik" dedi. Zeytinyağı üretimi yaptığını anlatan Şule Saray da," Ben de Ayvalık'tan geldim. Şu anda Altınoluk Meslek Yüksek Okulunda tıbbı aromatik bitkiler eğitimi alıyorum. Bu bitkilerin üretiminin yaygınlaştırılmasını istiyorum" dedi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:19 Kaynak: İHA
Burhaniye, Güncel
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