Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de Liseli Gençlerden Çevre Temizliği

Burhaniye'de Liseli Gençlerden Çevre Temizliği

1 saat önce

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde lise öğrencileri yat limanı çevresinde çevre temizliği yaptı, çöpleri topladı.

Burhaniye'de Liseli Gençlerden Çevre Temizliği, System.String[]
BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde lise öğrencileri yat limanı çevresinde çevre temizliği yaptı, çöpleri topladı.

Burhaniye Anadolu Lisesi 10-C sınıfı öğrencileri, 3'üncü çevre temizliği proje etkinliğini yat limanı çevresinde yaptı. Alkol şişelerinden ambalaj artıklarına kadar torbalar dolusu çöp toplayan öğrenciler, vatandaşları çevreye karşı duyarlı olmaya çağırdı. Öğrenciler arasındaki çevre bilincinin artmasını istediklerini söyleyen öğretmen Cihan Vatan, proje ile vatandaşlara da mesaj verdiklerini söyledi. Çevre faaliyetlerinin devam edeceğini anlatan Vatan, "Bugüne kadar plajlarımızı temizledik. Bugün de yat limanı çevresini temizledik. Temiz bir çevre için başta öğrencilerimiz, daha sonra burada bulunan halka gerekli mesajları verdiğimizi düşünüyorum" dedi. - Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:42 Kaynak: DHA

Balıkesir, Burhaniye, Güncel
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