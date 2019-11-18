Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de mahalle meclisi seçimi yapıldı
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Burhaniye'de mahalle meclisi seçimi yapıldı

6 saat önce

Burhaniye ilçesinde, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in başlattığı Mahalle Meclisi uygulaması için seçimler başladı.

Burhaniye'de mahalle meclisi seçimi yapıldı, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in başlattığı Mahalle Meclisi uygulaması için seçimler başladı. Bu kapsamda Ören Mahallesinde yapılan seçimde 7 kişi mahalle meclisi üyesi belirlendi


Ören muhtarlığında Muhtar İlker Kurt ve tarafsız gözlemcilerin denetiminde yapılan seçim ilgi gördü. Ören mahallesindeki vatandaşlar, 15 kişilik listeden 7 kişiyi meclis üyesi olarak belirledi. Seçimde, Ali Haydar Poyraz, Arzu Aylin Savut, İsmail Bozyel, Nurten Gemici, Salih Özden, Tahir Koparak ve Münevver Taylı halk meclisi üyesi oldu. Seçimin ilgi gördüğünü anlatan Ali Haydar Poyraz, mahalle meclislerinin yararlı hizmetlere vesile olacağını söyledi. - BALIKESİR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:34 Kaynak: İHA
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