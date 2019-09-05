Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de makilik alanda çıkan yangın zeytinliklere sıçradı
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Burhaniye'de makilik alanda çıkan yangın zeytinliklere sıçradı

3 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde makilik alanda çıkan yangın zeytinliklere zarar verdi.

Burhaniye'de makilik alanda çıkan yangın zeytinliklere sıçradı, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde makilik alanda çıkan yangın zeytinliklere zarar verdi.


Saat 12.00 dolaylarında atış alanı karşısındaki makilik alanda çıkan yangın rüzgarın tesiriyle kısa sürede büyüdü. Makilik alandan zeytinliklere sıçrayan yangının büyümemesi için ekipler seferber oldu. Yangına bir helikopter ile 6 orman arozözü ve 6 itfaiye aracı müdahale ediyor. Yangında yüzlerce zeytin ağacı zarar gördü. - BALIKESİR

Balıkesir, Burhaniye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:09 Kaynak: İHA
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