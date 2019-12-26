Burhaniye'de Mehmet Akif Ersoy için görkemli anma töreni - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burhaniye'de Mehmet Akif Ersoy için görkemli anma töreni - Son Dakika

Burhaniye'de Mehmet Akif Ersoy için görkemli anma töreni

6 saat önce

Burhaniye ilçesinde, İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 83'ncü yılında görkemli bir törenle anıldı.

Burhaniye'de Mehmet Akif Ersoy için görkemli anma töreni, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 83'ncü yılında görkemli bir törenle anıldı. Celal Toraman Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen törende, Akif'in hayatı anlatılırken, Hakkın Sesi Mehmet Akif Ersoy adlı müzikli gösteri sahnelendi.


Reha Yurdakul Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte, Celal Toraman Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Ahmet Altınsoy sunuculuk yaparken, Zekiye Pank günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı yaptı. Müzik Öretmeni Yeşim İnce ve İngilizce Öğretmeni Cüneyt Şenkul müzikli gösteriyi yönetirken çalıp söyledi. Edebiyat Öğretmeni Nadir Candemir öncülüğünde hazırlanan Hakkın Sesi Mehmet Ersoy adlı müzikli gösteri de büyük ilgi gördü. Öğretmen Ahmet Altınsoy, Mehmet Akif'in yeterince anlaşılmadığını belirtirken, onu gençlere en iyi şekilde anlatmak istediklerini söyledi. Günün anlam ve önemini anlatan Öğretmen Zekiye Pank da, Mehmet Akif'in hayatı hakkında bilgiler verdi. Pank, "Milletlerin halatlarında onlara yön veren insanlar vardır. Mehmet Akif de, bunlardan biridir. Aramızdan ayrılışının 83'ncü yılında onu minnet ve şükranla anıyoruz. Mehmet Akif, milli ruh ve iman abidesidir. Şuna inanalım ki hiç kimse bu millete tekrar istiklal marşı yazdıramayacak. O bir davca adamıydı. İyi bir veteriner iyi bir pehlivandı. Onu rahmetle anıyoruz" dedi. Hakkın Sesi Mehmet Akif Ersoy adlı müzikli gösterinin ardından okullarda düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere, Kaymakam Hüseyin Öner, Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli ve İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz tarafından hediyeleri verildi. Kaymakam Hüseyin Öner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ile programı düzenleyen Celal Toraman Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Bicik ile öğretmenlerden Ahmet Altınsoy, Nadir Candemir, Zekiye Pank, Yeşim İnce ve Cüneyt Şenkul'a teşekkür etti. - BALIKESİR

Mehmet Akif Ersoy, Burhaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:02 Kaynak: İHA
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