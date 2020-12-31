Burhaniye'de meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Enver Güreli Caddesinde Ören istikametine gitmekte olan R A yönetimindeki 10 Z 5544 plakalı otomobile, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu önünde, aynı yöne gitmekte olan M. D. yönetimindeki 10 BDB 31 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet yola savruldu. Kaza sırasında yere düşen motosiklet sürücüsü M. D. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 ambulansı ile Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirlenirken, polis kaza ile ilgili soruşturmaya başladı. - BALIKESİR