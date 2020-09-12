Burhaniye'de meydana gelen kazada yaralanan at uyutuldu - Son Dakika

Burhaniye'de meydana gelen kazada yaralanan at uyutuldu

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan at uyutuldu. Saip Hoca Bulvarında meydana gelen kazada bacakları kırılan at acı ekerken, kaza yerine çağrılan Veteriner Hekimi Murat Turhan, atın uyutulmasına karar verdi.

Edinilen bilgiye göre, Saip Hoca Bulvarında H.G. yönetimindeki 35 N 3336 plakalı otomobil, ilçe merkezine gelirken, bir kadının yönetimindeki at arabasına çarptı. Hafif yaralanan kadın ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesine götürülürken, bacağı kırılan at için de veteriner çağrıldı. Hayvanı muayene eden veteriner hekimi Murat Turhan, tedavinin mümkün olmadığını belirtirken uyutulmasına karar verdi. Uyutulan at belediye görevlilerince kaza yerinden alındı. Kaza yerinde önlem alan polis, kaza ile ilgili soruşturmaya da başladı.