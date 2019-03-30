Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de Minik Eller Çömlek Yaptı

Burhaniye'de Minik Eller Çömlek Yaptı

7 dakika önce

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesindeki Avni Özpolat Anaokulu'nda 'Hayallerimiz Çamurla Şekillensin' projesi kapsamında öğrenciler minik elleriyle çamura şekil vererek, çömlek yaptı.

Burhaniye'de Minik Eller Çömlek Yaptı, System.String[]
BALIKESİR'in Burhaniye ilçesindeki Avni Özpolat Anaokulu'nda 'Hayallerimiz Çamurla Şekillensin' projesi kapsamında öğrenciler minik elleriyle çamura şekil vererek, çömlek yaptı.

Burhaniye Avni Özpolat Anaokulu'nda eğitim gören 180 öğrenci 'Hayallerimiz Çamurla Şekillensin' projesi için tezgah başına geçerek, birer çömlek yaptı. Çamura minik elleriyle şekil veren anaokulu öğrencileri büyük mutluluk yaşarken, yaptıkları kapları annelerine hediye edeceklerini belirtti.

Öğrencilerle birlikte çömlek yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni de projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Proje kapsamında, çocukların el becerilerinin gelişmesini amaçladıklarını belirten Okul Müdürü Fatma Serim ise "Avni Özpolat Anaokulu olarak eğitim verdiğimiz öğrencilerimizin yeteneklerinin geliştirilmesi, keyifli zaman geçirmelerini sağlamak için bu etkinliği yaptık. Eğlenerek öğrenmelerini amaçladık. Etkinlik sırasında çocuklarımızın keyifli zaman geçirdiklerini gözlemledik. Hayal dünyalarına ışık tutan bir çalışma oldu" dedi.

- Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:49 Kaynak: DHA

Balıkesir, Burhaniye, Güncel
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