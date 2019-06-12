Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de motosiklet denetimleri arttırıldı
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Burhaniye'de motosiklet denetimleri arttırıldı

4 saat önce

Burhaniye ilçesinde, kurallara uymayan motosikletlerden şikayetlerin artması emniyeti harekete geçirdi.

Burhaniye'de motosiklet denetimleri arttırıldı, System.String[]
Burhaniye ilçesinde, kurallara uymayan motosikletlerden şikayetlerin artması emniyeti harekete geçirdi. Sahil mahalleleri ile ilçe merkezinde denetimleri artıran ekipler, onlarca motosikleti toplarken, sürücülere de ceza uygulandı.

Hürriyet Caddesinde Kocacami yanında uygulama yapan, Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, motoru tescilsiz olan ve sürücü belgesi bulunmayan çok sayıda vatandaşa ceza keserken, onlarca motoru da topladı. Son zamanlarda motosiklet kazaları artarken, denetimlerin artırılması da vatandaşları sevindirdi. Denetimlerin aralıksız devam edeceği açıklandı. Toplanan motorlar yedi emin deposunu gönderildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:34 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Hürriyet, Burhaniye, 3. Sayfa
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