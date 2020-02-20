Burhaniye'de motosiklet ile araç çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Burhaniye'de motosiklet ile araç çarpıştı: 2 yaralı
7 saat önce
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:10 Kaynak: İHA
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Kocaseyit Havalimanı önünde meydana geldi. 16 CRR 48 plakalı motosiklet ile Edremit istikametine gitmekte olan M.Ö. idaresindeki 10 D 8277 plakalı araçla çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.E. ve arkasında bulunan M.E. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği kaza ile ilgili polisin araştırması sürüyor. - BALIKESİR
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