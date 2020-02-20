Burhaniye'de motosiklet ile araç çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Burhaniye'de motosiklet ile araç çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Burhaniye'de motosiklet ile araç çarpıştı: 2 yaralı

7 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Burhaniye'de motosiklet ile araç çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Kocaseyit Havalimanı önünde meydana geldi. 16 CRR 48 plakalı motosiklet ile Edremit istikametine gitmekte olan M.Ö. idaresindeki 10 D 8277 plakalı araçla çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.E. ve arkasında bulunan M.E. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği kaza ile ilgili polisin araştırması sürüyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Burhaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:10 Kaynak: İHA
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