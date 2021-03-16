Burhaniye'de motosiklet kazasında iki kişi yaralandı - Son Dakika

Burhaniye ilçesinde, Ören yolunda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, V.U. yönetimindeki 10 FY 526 plakalı motosiklet ile S.S.yönetimindeki 10 ACY 135 plakalı otomobil Ahmet Akın Kültür Merkezi önündeki kavşakta çarpıştı. Kaza sırasında yola savrulan motosiklet sürücüsü V.U ile arkasında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesine sevk edilirken, kaza ile ilgili soruşturmaya da başlandı. - BALIKESİR