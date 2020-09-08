Burhaniye'de motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

- Burhaniye'de motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, motosikletle otomobil çarpıştı iki kişi yaralandı. Kaza, öğlen saatlerinde Ali Çetinkaya Caddesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M Ö'inkullandığı plakası tespit edilemeyen motosiklet Ali Çetinkaya caddesinde ilerlerken, Saip Hoca Bulvarından gelen H B'ın kullandığı 10 KU 770 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sırasında, motosiklet sürücüsü M Ö ve arkasında bulunan arkadaşı K G (19)yola savruldu. Yaralananlar acı içinde kıvranırken kaza yerine gelen bir ambulans M Ö'i aldı. K G ise bir süre daha ambulans bekledi. Polis, kaza yerinde önlem alırken, ikinci ambulansın gecikmesi vatandaşların tepkilerine neden oldu. Yaralılar, Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.