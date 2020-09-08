Burhaniye'de motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

- Burhaniye'de motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı
BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, motosikletle otomobil çarpıştı iki kişi yaralandı. Kaza, öğlen saatlerinde Ali Çetinkaya Caddesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, M Ö'inkullandığı plakası tespit edilemeyen motosiklet Ali Çetinkaya caddesinde ilerlerken, Saip Hoca Bulvarından gelen H B'ın kullandığı 10 KU 770 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sırasında, motosiklet sürücüsü M Ö ve arkasında bulunan arkadaşı K G (19)yola savruldu. Yaralananlar acı içinde kıvranırken kaza yerine gelen bir ambulans M Ö'i aldı. K G ise bir süre daha ambulans bekledi. Polis, kaza yerinde önlem alırken, ikinci ambulansın gecikmesi vatandaşların tepkilerine neden oldu. Yaralılar, Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 16:29 - Kaynak: İHA
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