Burhaniye'de motosikletlere gece denetimi - Son Dakika

Burhaniye ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri gece saatlerinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim uygulamasında bulundu. Hürriyet Caddesinde yapılan denetimlerde, kaskı olmayan ve abartılı egzoz kullanan motosikletlilere cezai işlem uygulandı.
Trafik Büro Amiri Özgül Reçel'in öncülüğünde yapılan denetimlerin 24 saat devam edeceği bildirildi. Denetimlerde, 7 motosiklet trafikten men edilirken, kurallara uyan motosiklet sürücülerine de teşekkür edildi. - BALIKESİR
- Kaynak: İHA
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