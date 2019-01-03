Burhaniye'de Muhtar Adayları Hızlı Başladı
1 saat önce
Burhaniye ilçesinde, seçimlere 3 ay kala 38 mahallede yüzlerce muhtar adayı çıkarken, bazı adaylar da tanıtıma erken başladı.
Burhaniye
ilçesinde, seçimlere 3 ay kala 38 mahallede yüzlerce muhtar adayı çıkarken, bazı adaylar da tanıtıma erken başladı.
Burhaniye'de muhtar adayları, seçimlere 3 ay kala çalışmalarını hızlandırdı. Pek çok aday hazırlattıkları broşür ve tanıtım yazılarını ev ev dağıtırken, Emine Özavcı da ilk afiş bastıran aday oldu. Burhaniye Zihinsel Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan Özavcı, komşularına güvendiğini söyledi. Kocacami Mahallesinde 5 binin üzerinde seçmenin bulunduğunu anlatan Özavcı, "Komşularımın teşviki ile muhtar adayı oldum. Yıllardan beri Zihinsel Engelliler Derneği yönetiminde görevliyim. Bu nedenle çok sayıdaki sosyal etkinlikte görev aldım. İnsanları seviyorum. Komşularımı seviyorum. Mahalleme daha çok nasıl yararlı olabilirim diye kafa yoruyorum. Bunun için komşularımdan destek bekliyorum" dedi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:41 Kaynak: İHA
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