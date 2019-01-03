Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de Muhtar Adayları Hızlı Başladı

Burhaniye'de Muhtar Adayları Hızlı Başladı

1 saat önce

Burhaniye ilçesinde, seçimlere 3 ay kala 38 mahallede yüzlerce muhtar adayı çıkarken, bazı adaylar da tanıtıma erken başladı.

Burhaniye'de Muhtar Adayları Hızlı Başladı, System.String[]
Burhaniye ilçesinde, seçimlere 3 ay kala 38 mahallede yüzlerce muhtar adayı çıkarken, bazı adaylar da tanıtıma erken başladı.

Burhaniye'de muhtar adayları, seçimlere 3 ay kala çalışmalarını hızlandırdı. Pek çok aday hazırlattıkları broşür ve tanıtım yazılarını ev ev dağıtırken, Emine Özavcı da ilk afiş bastıran aday oldu. Burhaniye Zihinsel Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan Özavcı, komşularına güvendiğini söyledi. Kocacami Mahallesinde 5 binin üzerinde seçmenin bulunduğunu anlatan Özavcı, "Komşularımın teşviki ile muhtar adayı oldum. Yıllardan beri Zihinsel Engelliler Derneği yönetiminde görevliyim. Bu nedenle çok sayıdaki sosyal etkinlikte görev aldım. İnsanları seviyorum. Komşularımı seviyorum. Mahalleme daha çok nasıl yararlı olabilirim diye kafa yoruyorum. Bunun için komşularımdan destek bekliyorum" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:41 Kaynak: İHA

Burhaniye, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih Terim; Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'la Görüşecek Tarihi Eserleri Binanın Giriş Katına Saklayan Kaçakçılar, Yakayı Ele Verdi

Oyuncu Hande Erçel, Kanser Tedavisi Gören Annesine Kök Hücre Donörü Olacak Son Dakika! Fatih Terim: Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'a Bundan Sonraki Kariyerinde Başarılar Diliyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 15:28:56. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de Muhtar Adayları Hızlı Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]