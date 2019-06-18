Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de muhtar çiftçi hayrına davet etti
Son Dakika Güncel Haber

Burhaniye'de muhtar çiftçi hayrına davet etti

39 dakika önce

Burhaniye ilçesinde, 6'ncı Yağlı Pehlivan Güreşlerine ev sahipliği yapan Kızıklı Mahallesi, çiftçi hayrına hazırlanıyor.

Burhaniye'de muhtar çiftçi hayrına davet etti, System.String[]
Burhaniye ilçesinde, 6'ncı Yağlı Pehlivan Güreşlerine ev sahipliği yapan Kızıklı Mahallesi, çiftçi hayrına hazırlanıyor. Vatandaşları 30 Haziranda düzenlenecek hayra davet eden Kızıklı Muhtarı Berrin Satır, hayır için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki kırsal Kızıklı Mahallesinde çiftçi hayrının hazırlıkları tamamlandı. Geçtiğimiz Cumartesi düzenlenen Kızıklı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde yaptırdığı anonslara hayrı duyuran Muhtar Berrin Satır, herkesi hayrı beklediğini söyledi. Konukları ağırlamak için seferber olacaklarını anlatan Satır, "Geleneksel Çiftçi Hayrını 30 Haziranda yapacağız. Bunun için hazırlıklarımızı yaptık. Hayrımıza binlerce vatandaşın katılmasını bekliyoruz. Hayırda mevlit okunacak, dualar edilip, yemek ikramı yapılacak." dedi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:42 Kaynak: İHA
Burhaniye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobil tamponundaki yılanı elleriyle çıkardı Zerrin Özer'in yeni evlendiği eşinin Adnan Oktar'ın kedicikleriyle fotoğrafı ortaya çıktı Son dakika! Halkbank, "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" ürününü kullanıma sundu Bakanlık 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 11:21:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de muhtar çiftçi hayrına davet etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]