Son Dakika › Güncel › Burhaniye'de muhtarlar hayırda bir araya geldi - Son Dakika
Burhaniye'de muhtarlar hayırda bir araya geldi
6 saat önce
Burhaniye'de bir mahalle muhtarı umreden dönen babası için hayır düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:27 Kaynak: İHA
Burhaniye'de bir mahalle muhtarı umreden dönen babası için hayır düzenledi.
İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Korucaoluk Mahallesi ilçede bir ay önce umreden dönen Mustafa Ali Arıcı için düzenlenen hayır çok sayıda vatandaşı bir araya getirdi. AK Parti İlçe Başkanı Avukat Feridun Soykök'ün de katıldığı hayırda, konuklara etli pilav ve ayran ikramı yapıldı. Hayıra katılanlara teşekkür eden Korucaoluk Mahalle Muhtarı Hüseyin Arıcı, "Umreden dönen babam için hayır düzenledik. Mevlam kabul etsin. Katılanlara çok teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR
Son Dakika Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, karantinadaki koronavirüs hastalarının sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Pozitif çıkan yeni hastalar var, akşam açıklayacağım Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yurt dışındaki Türklere kritik çağrı: Türkiye'ye dönmeye ısrarcı olmayın Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum