- Burhaniye'de öğrenciler sahil temizliği yaptı

BALIKESİR - Burhaniye'de öğrenciler sahil temizliği yaptı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Bahçeşehir Körfez Anadolu Lisesi öğrencileri sahil temizliği yaptı. İskele yat limanında toplanan öğrenciler, İskele sahili ile Öğretmenler mahallesi plajında temizlik yaptı.

İskele mahallesinde toplanan öğrencilerin çevre etkinliğine katılan CHP'li Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, duyarlı öğrenciler ve öğretmenlerini kutladı. Çevrenin önemine dikkat çeken Deveciler, "21. yüzyılda olmazsa olmazımız çevredir. Çevre bilinci de okulda başlar. Güzel bir iş yapıyorsunuz. Bunun için hepinizi kutluyorum" dedi. Daha sonra öğrenciler, Yat Limanı yanında çevre temizliği yaparken, Öğretmenler mahallesi plajına geçti. Sahilde poşetler dolusu çöp toplayan öğrenciler, çevreye katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşarken, çalışmalarının devam edeceğini söylediler. Etkinliğe bazı veliler de katıldı. Öğrencilerden Yaren kökten, "Bu gün kıyılarımızı temizliyoruz. Dünyayı temizlemenin bir görev olduğunu düşünüyoruz. Çok kapsamlı bir temizlik yaptık. Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak istiyoruz" dedi. Lal Bölükbaşılar da, "Hafta sonunda zaman ayırıp çevre temizliği yaptık. Bu projenin çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Böylelikle, çevreye önem verdiğimizi gösterdik. Çalışmalarımız devam edecek" dedi. Irmak Şekerci ise, "Biz Bahçeşehir kolejleri olarak bu sosyal sorumluluk projesi içinde yer almaktan mutluyuz. Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak istiyoruz" dedi. Sait Babuşçuoğlu da, "Bu gün çevre temizliği yaptık. Bütün arkadaşlarımız bu projede görev aldı. Bunun içinde çok mutluyuz. Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak istiyoruz" dedi. Okul yöneticilerinden Seda Güzeliş de, "Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak için 125 öğrencimiz ile burada toplandık. 'Tek Evin Dünya' projesi ile yurt genelinde Bahçeşehir Kolejleri olarak 125 okulumuzla eş zamanlı çalışma yapıyoruz. Amacımız gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmaktır. Çalışmalarımız devam edecek. Etkinliğimize katılan öğrenci ve velilere teşekkür ediyorum" dedi.