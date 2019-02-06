Burhaniye de "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın"Eylemi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde İçişleri Bakanlığının, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlattığı eylem büyük bir katılımla yapıldı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde İçişleri Bakanlığının, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlattığı eylem büyük bir katılımla yapıldı.



Burhaniye Anadolu Lisesi önünde düzenlenen eyleme Kaymakam Hüseyin Öner, Ak Partili Belediye Başkanı Necdet Uysal ile başkan yardımcıları Cemil Bahadır ve Güngör Persil ile Emniyet Müdürü Tuncay Orhan, Jandarma Komutanı Üsteğmen Alim Burak Çelik, daire müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.



Kaymakam Hüseyin Öner, eylem için bilgilendirme yaparken, sürücülere broşür dağıttı ve uyarılarda bulundu. Bazı öğrenciler de trafik polisleri ile birlikte araçları yönlendirdi. Çok güzel bir havada gerçekleyen eylemde büyük coşku yaşandı. Etkinliğe katılanlara teşekkür eden kaymakam Hüseyin Öner, " İçişleri Bakanlığı "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganı ile 2019 yılını yaya öncelikli trafik yılı ilan etti. Bizde bu kapsamda, tüm yurtta olduğu gibi böyle bir faaliyet planladık. Etkinlik tüm okullarda yapılıyor. Bu etkinlikte daha önce eğitim almış öğretmenlerde görev aldı. İlçedeki polislerimiz ve jandarmalarımız kendi görev bölgelerindeki kavşaklarda bu uygulamayı yapıyorlar. Sürücüler bilgilendiriliyor. Dikkat çekici bir uygulama oldu. Katılanlara teşekkür ediyorum" dedi. Yürüme engelli İrfan Özek de, yaya geçitlerindeki rampaların eksik olduğunu belirtirken, bunlardın kısa sürede tamamlanmasını istedi. Uygulamaya katılan öğrencilerden Ayşe Hümeyra Demir, "Bu gün bizde uygulamaya katıldık. Bazı sürücüler yayalara yol vermiyorlar. Kurallar biliniyor ama uyulmuyor. Yayalara öncelik verilmesini istiyorum" dedi. Canalp Danacı ise, " Öncelik yayaların olmalı. Trafikte yanlış davranışların önüne geçilmeli. Lütfen yayalara yol verelim" dedi. - BALIKESİR

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