Burhaniye'de organik tarım yaygınlaşıyor

Burhaniye ilçesinde, organik tarımın yaygınlaştırılması için yoğun bir çalışma başlatıldı. Organik tarımı geliştirmek adına kurulan Organik Tarım Platformu, Ticaret Odasın da düzenlenen toplantıda bir araya gelirken, önemli kararlara imza attı.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Burhaniye Belediyesi, Burhaniye Ticaret Odası, Burhaniye Ziraat Odası, Burhaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yöneticilerinden oluşan platform yaptığı toplantıda organik tarımın yaygınlaştırılması hakkında görüş alışverişinde bulundu. Sertifikalı organik tarım uygulanabilirliğini geliştirmek üzere değerlendirmelerin yapıldığı toplantı da, sertifikalı tarımla ilgili uygulanabilirlik projeleri üzerinde çalışmalar yapılması ve projelerin geliştirilmesi hakkında görüş alışverişi yapıldı. Toplantının çok yararlı olduğunu açıklayan Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, " Kırtık mahallemizde yaklaşık 10 yıldır başarılı bir şekilde organik üretim yapılmaktadır. Bunun diğer köylere de yaygınlaştırılmasını istiyoruz Sübeylidere, Yabancılar ve Kuyumcu köylerini de organik üretime katmak için çalışma başlattık. Bu köylerimizde organik sebze ve meyvenin yanı sıra organik zeytinyağı üretilecek. Bunun için muhtarlarla ve vatandaşlarla görüşmeler yapıyoruz. İlçemizde organik üretimin artması için elbirliği ile çalışıyoruz" dedi. - BALIKESİR