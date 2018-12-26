Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de Organik Ürünler Yoğun İlgi Gördü

Burhaniye'de Organik Ürünler Yoğun İlgi Gördü

11 dakika önce

Burhaniye ilçesinde, kırsal Kırtık Mahallesinde yaklaşık 10 yıl önce başlatılan organik üretimden olumlu sonuç alınırken, hazırlanan ürünlerde yoğun ilgi gördü.

Burhaniye'de Organik Ürünler Yoğun İlgi Gördü, System.String[]
Burhaniye ilçesinde, kırsal Kırtık Mahallesinde yaklaşık 10 yıl önce başlatılan organik üretimden olumlu sonuç alınırken, hazırlanan ürünlerde yoğun ilgi gördü. Kırtık Köyü Organik Tarım ve Turizmi Geliştirme Derneği'nin öncülüğünde kurulan fabrikada organik zeytinyağı üretilirken, fabrika girişinde sergilenen organik ürünler de yoğun ilgi gördü.

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Kırtık Mahallesindeki zeytinyağı fabrikası ziyaretçi akınına uğrarken, mahalleye gelenler organik ürün almadan gitmiyor. Yaz aylarında kurulan pazarda organik meyve ve sebze sattıklarını anlatan Dernek Başkanı Fikret Kara, organik üretim yapan çiftçi sayısının 50'yi geçtiğini söyledi. Fabrikanın yoğun ilgi gördüğünü anlatan Fikret Kara, " Fabrikanın girişinde sirkeden reçele kadar çok sayıda ürünü sergiliyoruz. Mahalleye gelenler bu ürünlerden almadan gitmiyor. Organik elma sirkesi, turşu, salça ve reçel gibi ürünlerimiz var. Bunların şişesini 15 liradan satıyoruz. Organik zeytinyağımız ise litresi 65 liradan alıcı buluyor. Ürün sayısını daha da artırmak istiyoruz. Çünkü ürünlerimiz ilgi görmektedir. Şu anda 50 çiftçi organik üretim yapıyor. Bu sayı da artacak" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:49 Kaynak: İHA

Burhaniye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Turhan'dan Engelliler, Şehit Yakınları ve Gazilere Müjde: Telefon Faturalarına Yüzde 25 İndirim Yapılacak Ziraat Bankası, Yeşilçam Temalı Reklam Filmiyle Duygulandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pirim Müjdesi İşverenleri Heyecanlandırdı 3 İlde Yolcu Otobüsleri Kaza Yaptı: 3 Ölü, 72 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 10:00:55. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de Organik Ürünler Yoğun İlgi Gördü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]