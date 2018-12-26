Burhaniye'de Organik Ürünler Yoğun İlgi Gördü

Burhaniye ilçesinde, kırsal Kırtık Mahallesinde yaklaşık 10 yıl önce başlatılan organik üretimden olumlu sonuç alınırken, hazırlanan ürünlerde yoğun ilgi gördü.

Burhaniye ilçesinde, kırsal Kırtık Mahallesinde yaklaşık 10 yıl önce başlatılan organik üretimden olumlu sonuç alınırken, hazırlanan ürünlerde yoğun ilgi gördü. Kırtık Köyü Organik Tarım ve Turizmi Geliştirme Derneği'nin öncülüğünde kurulan fabrikada organik zeytinyağı üretilirken, fabrika girişinde sergilenen organik ürünler de yoğun ilgi gördü.



İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Kırtık Mahallesindeki zeytinyağı fabrikası ziyaretçi akınına uğrarken, mahalleye gelenler organik ürün almadan gitmiyor. Yaz aylarında kurulan pazarda organik meyve ve sebze sattıklarını anlatan Dernek Başkanı Fikret Kara, organik üretim yapan çiftçi sayısının 50'yi geçtiğini söyledi. Fabrikanın yoğun ilgi gördüğünü anlatan Fikret Kara, " Fabrikanın girişinde sirkeden reçele kadar çok sayıda ürünü sergiliyoruz. Mahalleye gelenler bu ürünlerden almadan gitmiyor. Organik elma sirkesi, turşu, salça ve reçel gibi ürünlerimiz var. Bunların şişesini 15 liradan satıyoruz. Organik zeytinyağımız ise litresi 65 liradan alıcı buluyor. Ürün sayısını daha da artırmak istiyoruz. Çünkü ürünlerimiz ilgi görmektedir. Şu anda 50 çiftçi organik üretim yapıyor. Bu sayı da artacak" dedi. - BALIKESİR

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