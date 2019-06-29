Burhaniye'de orman yangını
59 dakika önce
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde orman yangını çıktı.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:04 Kaynak: İHA
'in Burhaniye
ilçesinde orman yangını çıktı.
İlçe merkezine 17 kilometre mesafedeki Kuyumcu Mahallesi yakınında rüzgarın devirdiği ağaç yangına sebep oldu. Devrilen çam ağacı, elektrik tellerine temas ederken, çıkan kıvılcımlar otları tutuşturdu. Makilik alana sıçrayan yangın, kısa sürede ormana ulaşırken, yangın ekipleri seferber oldu. Yangına 3 arOzöz, 2 tanker ve bir itfaiye ekibi müdahale ederken, Edremit
'teki helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı. 25 kişilik yangın ekibinin yanı sıra yörede oturan vatandaşlar da görev aldı. Örtü yangını şeklinde devam eden yangında 3 dekarlık alan zarar gördü. - BALIKESİR
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