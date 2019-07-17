Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de Orman Yönetim Konseyi toplantısı yapıldı
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Burhaniye'de Orman Yönetim Konseyi toplantısı yapıldı

5 dakika önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Orman Yönetim Konseyi toplantısı Kaymakam Hüseyin Öner'in başkanlığında yapıldı.

Burhaniye'de Orman Yönetim Konseyi toplantısı yapıldı, System.String[]
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Orman Yönetim Konseyi toplantısı Kaymakam Hüseyin Öner'in başkanlığında yapıldı. Toplantıda, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Burhaniye Orman İşletme Şefliği tarafından 2019 yılında hedeflenen bir çalışma olarak FSC(Forest Stewardship Council) sertifika sürecinin başlamasına ilişkin açıklamalar yapıldı.

Kaymakam Hüseyin Öner başkanlığındaki toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz, İlçe Jandarma Komutan Vekili Erol Büyüktopçu, Orman İşletme Şefi Ekrem Türk, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Ömer Atasoy Tanrısever ve ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda, 1993'te global ormansızlaşma ile mücadele ve sorumlu orman yönetimini desteklemek üzere yapılması gerekenler ele alındı. Orman kaynaklarının korunması, sürdürülebilir orman yönetimi ve orman ürünlerinin en verimli şekilde değerlendirilmesini amaçlayan Orman Yönetim Konseyi ve FSC-Sürdürülebilir Orman Yönetimi Sertifikasyonu ile ilgili slayt gösterisi yapıldı. FSC sertifikasının ormanlara ve orman ürünlerine değer katacağına vurgu yapan Kaymakam Öner, "Üretim işçilerine Halk Eğitim kurslarından çeşitli eğitimler veriliyor. Kurum içi eğitimler devam edecek. FSC sertifikası için ulusal ve uluslararası mevzuattaki eksiler tespit edilip tamamlanacak" dedi. - BALIKESİR
Hüseyin Öner, Balıkesir, Burhaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:51 Kaynak: İHA
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