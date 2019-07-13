Burhaniye'de ot yangını ağaçlara zarar verdi
1 saat önce
Burhaniye ilçesinde, Kırsal Pelitköy Mahallesi'nde çıkan ot yangınında bazı ağaçlarda zarar gördü.
Burhaniye Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:44 Kaynak: İHA
ilçesinde, Kırsal Pelitköy
Mahallesi'nde çıkan ot yangınında bazı ağaçlarda zarar gördü. Yangını, Burhaniye İtfaiye
Grup Amirliği ekipleri söndürdü.
Edinilen bilgiye göre, Pelitköy Mahallesi Karaoğlan
Caddesi kenarındaki otluk alanda çıkan yangın korkuya neden oldu. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye, yangını kısa sürede söndürürken, yangın da bazı ağaçlarda zarar gördü. - BALIKESİR
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