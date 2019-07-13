Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de ot yangını ağaçlara zarar verdi
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Burhaniye'de ot yangını ağaçlara zarar verdi

1 saat önce

Burhaniye ilçesinde, Kırsal Pelitköy Mahallesi'nde çıkan ot yangınında bazı ağaçlarda zarar gördü.

Burhaniye'de ot yangını ağaçlara zarar verdi, System.String[]
Burhaniye ilçesinde, Kırsal Pelitköy Mahallesi'nde çıkan ot yangınında bazı ağaçlarda zarar gördü. Yangını, Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Pelitköy Mahallesi Karaoğlan Caddesi kenarındaki otluk alanda çıkan yangın korkuya neden oldu. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye, yangını kısa sürede söndürürken, yangın da bazı ağaçlarda zarar gördü. - BALIKESİR
Burhaniye, Pelitköy, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:44 Kaynak: İHA
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