Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de ot yangını korkuttu
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Burhaniye'de ot yangını korkuttu

1 saat önce

Burhaniye ilçesinde, Bahçelievler Mahallesi Orjan Tatil Sitesi yakınında çıkan ot yangını korkuttu.

Burhaniye'de ot yangını korkuttu, System.String[]
Burhaniye ilçesinde, Bahçelievler Mahallesi Orjan Tatil Sitesi yakınında çıkan ot yangını korkuttu. Yazlıkları duman altında bırakan ot yangını, Burhaniye İtfaiyesi tarafından söndürülürken, yazlıkçılar rahat bir nefes aldı.

Bu gün sabah saatlerinde, Orjan Tatil Sitesi yakında çıkan ot yangını yazlıkları duman altında bıraktı. İhbar üzerine yangın mevkiine giden itfaiye kısa sürede yangını söndürürken, yazlıkçılar rahat bir nefes aldı. İtfaiyeciler, ot yangınları için vatandaşları uyarırken, sigara izmariti atılmamasını istedi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:03 Kaynak: İHA
Bahçelievler Mahallesi, Burhaniye, 3. Sayfa
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