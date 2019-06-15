Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de ot yangını korkuttu
Son Dakika Güncel Haber

Burhaniye'de ot yangını korkuttu

2 saat önce

Burhaniye ilçesinde, Dün gece Bahçelievler Mahallesi TOKİ Konutları yanında çıkan ot yangını korkuya neden oldu.

Burhaniye'de ot yangını korkuttu, System.String[]
Burhaniye ilçesinde, Dün gece Bahçelievler Mahallesi TOKİ Konutları yanında çıkan ot yangını korkuya neden oldu. Konutların etrafında yükselen alevler geceyi aydınlatırken, TOKİ konutlarında oturan vatandaşları telaşlandırdı.

Edinilen bilgiye göre, Dün gece, TOKİ konutları yanında yükselen alevlere Burhaniye itfaiyesi müdahale etti. Konutları duman atında bırakan ot yangını kısa sürede söndürülürken, vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:42 Kaynak: İHA
alev, bahçelievler mahallesi, toki konutları, burhaniye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHPli vekilden Numan Kurtulmuş'a: Susun, yoksa açıklarım Şile'de denize giren 3 arkadaştan 2'si boğularak can verdi Tatilciler seçim için İstanbul'a akın edecek Son iki anketin sonucu açıklandı! Ekrem İmamoğlu mu, Binali Yıldırım mı önde?

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 16:02:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de ot yangını korkuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]