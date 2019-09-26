Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de ot yangını korkuttu
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Burhaniye'de ot yangını korkuttu

45 dakika önce

Burhaniye ilçesinde bir apartmanın yanında çıkan ot yangını heyecana sebep oldu.

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Burhaniye ilçesinde bir apartmanın yanında çıkan ot yangını heyecana sebep oldu.


Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Enver Güreli Caddesi kenarında otluk araziden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, çevredeki vatandaşlar rahat bir nefes aldı. - BALIKESİR

Bahçelievler Mahallesi, Burhaniye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:28 Kaynak: İHA
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