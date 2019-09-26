Burhaniye'de ot yangını korkuttu

Burhaniye ilçesinde bir apartmanın yanında çıkan ot yangını heyecana sebep oldu.



Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Enver Güreli Caddesi kenarında otluk araziden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, çevredeki vatandaşlar rahat bir nefes aldı. - BALIKESİR