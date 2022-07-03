Burhaniye'de ot yangını korkuttu - Son Dakika
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Burhaniye'de ot yangını korkuttu

03.07.2022 18:48
Burhaniye'de ot yangını korkuttu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde öğle saatlerinde çıkan ot yangını, mahalleyi duman altında bırakırken paniğe neden oldu.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde öğle saatlerinde çıkan ot yangını, mahalleyi duman altında bırakırken paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ören Mahallesi Ayaklı mevkiinde öğle saatlerinde çıkan ot yangını rüzgarında etkisi ile kısa sürede büyüdü. Aşırı duman Ören Mahallesi'ni duman altında bıraktı. Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ile orman ekipleri müdahale etti. Yangın, ekiplerin bir saatlik uğraşı sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma başlatıldı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Ören Mahallesi, Balıkesir, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burhaniye'de ot yangını korkuttu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burhaniye'de ot yangını korkuttu - Son Dakika
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