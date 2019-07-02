Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de ot yangını korkuya neden oldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Burhaniye'de ot yangını korkuya neden oldu

1 saat önce

Burhaniye ilçesinde, Ören Tepede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu yanında çıkan ot yangını korkuya neden oldu.

Burhaniye'de ot yangını korkuya neden oldu, System.String[]
Burhaniye ilçesinde, Ören Tepede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu yanında çıkan ot yangını korkuya neden oldu. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile çevredeki ağaçlara ulaşmadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Burhaniye 'de Ören yolu kenarındaki dumanları gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını söndürürken, çevredekiler rahat bir nefes aldı. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:38 Kaynak: İHA
Burhaniye, Ören, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mansur Yavaş, duraklara "özür dileriz" yazısı astırdı Sağlık Bakanlığından yeni uygulama! Bebeklerin kimlikleri adrese teslim edilecek En şeffaf başkan! Makam odasını belediye bahçesine taşıdı Sabiha Gökçen yolundaki tünelde feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 16:13:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de ot yangını korkuya neden oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]