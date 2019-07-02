Burhaniye'de ot yangını korkuya neden oldu
1 saat önce
Burhaniye ilçesinde, Ören Tepede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu yanında çıkan ot yangını korkuya neden oldu.
Burhaniye
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:38 Kaynak: İHA
ilçesinde, Ören
Tepede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu yanında çıkan ot yangını korkuya neden oldu. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile çevredeki ağaçlara ulaşmadan söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Burhaniye 'de Ören yolu kenarındaki dumanları gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye
Grup Amirliği ekipleri yangını söndürürken, çevredekiler rahat bir nefes aldı. - BALIKESİR
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