Burhaniye'de ot yangını paniğe neden oldu
47 dakika önce
Burhaniye'de, çıkan ot yangını paniğe neden oldu.
Burhaniye
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:21 Kaynak: İHA
'de, çıkan ot yangını paniğe neden oldu.
Çoruk Mahallesinde dere kenarında çıkan ot yangını kısa sürede büyüdü. İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki yangın, çevrede paniğe neden olurken bölgeyi duman altında bıraktı. İhbar üzerine olay yerine giden Burhaniye İtfaiye
Grup Amirliği ekibi yangına müdahale etti. İtfaiyenin kısa sürede müdahale ettiği yangın söndürülürken, çevredeki tarım ürünlerine zarar vermesi üreticiyi sevindirdi. - BALIKESİR
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