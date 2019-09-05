Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de ot yangını, zeytinliklere sıçradı (2)
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Burhaniye'de ot yangını, zeytinliklere sıçradı (2)

14 dakika önce

5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜBalıkesir'in Burhaniye ilçesindeki otlukta saat 12.00 sıralarında çıkıp, zeytinliklere sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu saat 17.00 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Burhaniye'de ot yangını, zeytinliklere sıçradı (2), System.String[]

5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki otlukta saat 12.00 sıralarında çıkıp, zeytinliklere sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu saat 17.00 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 hektarlık alanının zarar gördüğü belirtildi.


Balıkesir, Burhaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 05:43 Kaynak: DHA
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