Burhaniye'de ot yangını, zeytinliklere sıçradı (2)
14 dakika önce
5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜBalıkesir'in Burhaniye ilçesindeki otlukta saat 12.00 sıralarında çıkıp, zeytinliklere sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu saat 17.00 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 05:43 Kaynak: DHA
5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki otlukta saat 12.00 sıralarında çıkıp, zeytinliklere sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu saat 17.00 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 hektarlık alanının zarar gördüğü belirtildi.
Antalya'da LPG tankerinde yangın Afrikalı 3 milyarder kıtanın yarısından daha fazla servete sahip LPG'ye 3 kuruş zam geldi İmamoğlu'nun eşi ve kızına yönelik cinsel saldırı imasında bulunan kişi serbest bırakıldı