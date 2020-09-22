Burhaniye'de ot yangınında ağaçlar zarar gördü - Son Dakika

Burhaniye'de ot yangınında ağaçlar zarar gördü

Burhaniye ilçesinde çıkan ot yangınında ceviz ve nar ağaçları zarar gördü.

Burhaniye'de ot yangınında ağaçlar zarar gördü, System.String[]

Burhaniye ilçesinde çıkan ot yangınında ceviz ve nar ağaçları zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine iki kilometre uzaklıktaki Çoruk Mahallesinde mezarlık civarındaki dumanları gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa zamanda olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Gurup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Kıyı yangını şeklinde devam eden yangın sırasında bir nar ve ceviz ağacı ile tarlada bulunan sulama malzemeleri zarar gördü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BALIKESİR

Burhaniye, Balıkesir, Ceviz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 12:25 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Burhaniye'de ot yangınında ağaçlar zarar gördü - Son Dakika

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