Burhaniye'de otomobil ATV'ye çarptı; iki kişi yaralandı - Son Dakika

Burhaniye'de otomobil ATV'ye çarptı; iki kişi yaralandı

Burhaniye ilçesinde, Çanakkale-İzmir kara yolunda meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Burhaniye ilçesinde, Çanakkale- İzmir kara yolunda meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Kaza, Burhaniye Polis Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilgi Kızılhan idaresindeki 35 AOZ 872 plakalı otomobil, Burhaniye'den Edremit yöne giderken, Burhaniye Polis Merkezi önünde, yola çıkan plakasız ATV motora çarptı. Motor, çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, sürücü Ragıp Karahan ve yanında bulunan bir kadın yaralandı. Yola savrulan yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılırken, itfaiye ekipleri yolda temizleme çalışması yaptı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BALIKESİR

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