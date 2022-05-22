Burhaniye'de otomobil takla attı: 4 yaralı - Son Dakika
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Burhaniye'de otomobil takla attı: 4 yaralı

22.05.2022 13:08

Burhaniye'de otomobil takla attı: 4 yaralı Burhaniye ilçesinde, meydana gelen tek taraflı trafik kazasında takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı.

Burhaniye'de otomobil takla attı: 4 yaralı

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, meydana gelen tek taraflı trafik kazasında takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi 2543. Sokakta Erhan Ş. yönetimindeki 44 KP 697 plakalı otomobil, Denetko kavşağı yakınında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıkarak takla attı. Kaza sırasında Ayşegül.Ş. araçtan savrulurken, sürücü Erhan Ş ile araçta bulunan Gamze Ş. ve Okan Ş. araç içinde sıkıştı. Araç içinde sıkışanlar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılardan Erhan Ş. ve Okan Ş. Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılırken, Gamze Ş. ve Ayşegül Ş.'de Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Okan Ş'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Burhaniye'de otomobil takla attı: 4 yaralı
Burhaniye'de otomobil takla attı: 4 yaralı
Burhaniye'de otomobil takla attı: 4 yaralı
Burhaniye'de otomobil takla attı: 4 yaralı

YORUMLAR
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Ticari taksi ile çarpışan otomobil takla attı: 1 yaralı Ticari taksi ile çarpışan otomobil takla attı: 1 yaralı Otomobil takla attı: 2'si ağır 3 yaralı Otomobil takla attı: 2'si ağır 3 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burhaniye'de otomobil takla attı: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burhaniye'de otomobil takla attı: 4 yaralı - Son Dakika
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