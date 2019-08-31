Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de otomobilin motoruna giren kediyi itfaiye çıkardı
Son Dakika Güncel Haber

Burhaniye'de otomobilin motoruna giren kediyi itfaiye çıkardı

3 saat önce

Burhaniye ilçesinde bir aracın motor bölümüne giren kediyi itfaiye çıkardı.

Burhaniye'de otomobilin motoruna giren kediyi itfaiye çıkardı, System.String[]

Burhaniye ilçesinde bir aracın motor bölümüne giren kediyi itfaiye çıkardı.


Edinilen bilgiye göre, Naci Kamış Bulvarında park halinde bulunan 10 Z 4943 plakalı otomobilin motor bölümünden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kedi yavrusunu kurtarmayı başardı. Yapılan incelemede, yaralanmadığı belirlenen kedi yavrusu salındı. - BALIKESİR

Burhaniye, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 12:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doğal gaza son bir ayda yüzde 32'den fazla zam geldi
2 bin 500 polis adayı alınacak Devrik lider Ömer el-Beşir, Suudi Veliaht Prens Selman'dan 25 milyon dolar aldığını itiraf etti Batman otogarındaki cinayet zanlısının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Onların kanını içerim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.8.2019 16:13:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de otomobilin motoruna giren kediyi itfaiye çıkardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]