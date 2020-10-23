Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ali Yıldız yönetimindeki 10 KE 172 plakalı otomobil, Kızıklı Caddesi'nde karşı yönden gelen Ali Yavaş idaresindeki 10 N 7570 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosikletin sürücüsü Ali Yavaş yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Burhaniye'de otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika