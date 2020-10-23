Burhaniye'de otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

112 Acil Servis ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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