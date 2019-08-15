Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de özel sporcular federasyona teşekkür etti
Son Dakika Spor Haber

Burhaniye'de özel sporcular federasyona teşekkür etti

50 dakika önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 4 yıldan beri başarıdan başarıya koşan özel sporcular, Türkiye Özel Sporcular Federasyonuna teşekkür etti.

Burhaniye'de özel sporcular federasyona teşekkür etti, System.String[]
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 4 yıldan beri başarıdan başarıya koşan özel sporcular, Türkiye Özel Sporcular Federasyonuna teşekkür etti. Burhaniye Özel Sporcular Spor Kulübü Derneği Başkanı Güngör Erenoğlu yaptığı açıklamada, federasyonun büyük desteğini gördüklerini anlattı.

Güngör Erenoğlu açıklamasında, "Dört yıldır Avrupa ve Dünya şampiyonalarında birçok başarı elde ettik. En son 1-4 Ağustos tarihlerinde İsviçre Notwill'de gerçekleştirilen IPC Dünya Gençler Atletizm Şampiyonasında; Burhaniyeli Özel sporcularımız ile 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde ettik.

Federasyonumuzun bu başarılardaki emeği için teşekkürü borç biliriz. Milli takım kampları, antrenmanlar için malzeme desteği, yurt dışı çıkışlarda ekibimize gösterilen hassasiyet ve sporcularımızın aldığı olimpik maaşlar için, Federasyon Başkanı Birol Aydın'a ve şahsında Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonuna desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Biliyoruz ki, Dünya şampiyonu sporcularımızın ödül yönetmeliğinden hakkı olan ödülleri alması içinde gerekli çabayı göstermektedirler" dedi. - BALIKESİR
Balıkesir, Burhaniye, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Boksör Serdar Beyhatun, Yılmaz Morgül'ün kendisine attığı mesajları ifşa etti
Ukrayna'dan İzmir'e gelen Svitlana otel odasında tecavüze uğradı Vedat Milor'den dikkat çeken açıklama: Çakmalık artık norm olmaya başladı Otomobil 10 metreden başka bir aracın üzerine düştü: 2 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 18:28:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de özel sporcular federasyona teşekkür etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]