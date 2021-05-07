Burhaniye'de pandemi sebze fidesi satışlarını artırdı

Burhaniye ilçesinde, bahar aylarının gelmesiyle birlikte sebze ekimine başlanırken, pademinin fide satışlarını artırdığı kaydedildi. Pandemi döneminde gıdanın öne çıktığını anlatan Ziraat Mühendisi Kadir Karakuş, bazı vatandaşların saksıya bile sebze fidesi diktiğini söyledi.

Burhaniye ovasında domatesten karpuza kadar değişik meyve fidelerinin dikimine başlanırken, pandemi döneminde fide atışları da arttı. 17 günlük tam kapanma öncesi ilçeye çok sayıda vatandaşın geldiğini anlatan Ziraat Mühendisi Kadir Karakuş, 21 çeşit fide satışı yaptıklarını anlattı. İnsanların gıdanın farkına vardıklarını anlatan Karakuş, "Yöremizde yoğun bir şekilde sebze fidesi dikimi yapılıyor. Bunun için domatesten karpuza kadar 21 çeşit fidenin satışını yapıyoruz. Fideler tarlalara dikildiği gibi, çok sayıda vatandaş evlerinin bahçelerine fide dikimi yapıyor. Saksılara bile sebze fidesi diken var. Herkes bir şeyler alıp dikiyor. Onun için fide satışlar arttı. Bu dönemde insanlar daha çok gıdanı farkına vardı. Ata fidelerini 1, hibrit fideleri ise 2 liradan satıyoruz" dedi. - BALIKESİR